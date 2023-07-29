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Организаторы Игр Будущего создадут тренировочный лагерь для африканских киберспортсменов

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Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров подтвердил, что африканские киберспортсмены примут участие в соревнованиях в Казани.

«Мы подтвердили то, что у нас будет африканская секция тренировочного лагеря. Понятно, что не все страны достигли высокого уровня развития киберспорта, поэтому мы решили создать условия, чтобы спортсмены из африканских стран могли тренироваться», — цитирует Столярова ТАСС.

По его словам, тренировочные лагеря планируется запустить 1 января 2024 года.

«Если мы хотим максимального присутствия африканских стран на Играх Будущего, то вынуждены давать больше времени, потому что киберспорт имеет свои особенности», — добавил Столяров.

Первые Игры Будущего пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в столице Татарстана. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и Играх Будущего в Казани.








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