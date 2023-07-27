Путин пригласил спортсменов из Африки принять участие в соревнованиях в России

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и Играх Будущего в Казани.

«Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, Играх Будущего в Казани», — цитирует Путина РИА Новости.

Международный фестиваль университетского спорта пройдёт в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

В рамках фестиваля состоятся соревнования по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3 × 3, боксу, волейболу, дзюдо, мини‑футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

Игры Будущего объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин предложил африканским странам три пути сотрудничества в сфере спорта.