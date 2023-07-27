Матыцин предложил странам Африки совместное развитие массового спорта

Министр спорта России Олег Матыцин предложил африканским странам три пути сотрудничества в сфере спорта.

«Первый — сотрудничество в сфере высшего образования в спорте, подготовка кадров, обучение специалистов и повышение квалификации. Второй путь — спорт высших достижений. Предлагаем расширять совместные тренировочные сборы на наших базах. Третий путь — совместное развитие массового спорта», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков одобрил разрешение украинцам выступать в турнирах с россиянами.