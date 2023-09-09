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Канадский форвард «Лады» Джозефс пообещал погрузиться в русскую культуру

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Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лады» Трой Джозефс признался, что готов заняться изучением российской истории и культуры.

«Мне всегда интересно изучать культуру страны, где я играю. Русская культура очень богатая, поэтому я с удовольствием буду в неё погружаться в течение этого сезона», — цитирует Джозефса Sport24.

Североамериканский хоккеист признался, что об интересе со стороны «Лады» ему сообщил агент.

«Конечно, немного не хватает реализации и завершения атак. Но думаю, со временем мы это исправим. Я тут,  чтобы помочь «Ладе» добиться хороших результатов», — добавил Джозефс.

29-летний форвард ранее выступал за «Питтсбург Пингвинз», норвежский «Сторхамар», швейцарские «Лугано» и «Тичино Рокетс». Контракт Джозефса с «Ладой» истекает в конце сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче КХЛ.

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