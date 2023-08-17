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Американский форвард ХК «Спартак» Принс рассказал, что учит русский язык

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Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Шейн Принс намерен в скором времени начать хорошо разговаривать на русском языке.
Американский форвард ХК «Спартак» Принс рассказал, что учит русский язык
  • Gettyimages.ru

«Я стараюсь учить русский язык понемногу каждый сезон. Согласен, что учитель мне нужен», — цитирует Принса ТАСС.

30-летний форвард ранее выступал за новосибирскую «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист», минское «Динамо», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Оттава Сенаторз». Помимо американского, Принс имеет белорусское гражданство.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что постарается сделать всё возможное для того, чтобы пробиться и показать максимальный результат в плей-офф КХЛ сезона-2023/24.
 

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