Жамнов: задача «Спартака» — попасть в плей-офф КХЛ и пройти как можно дальше

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов постарается сделать всё возможное для того, чтобы пробиться и показать максимальный результат в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Наша задача — не просто попасть в плей-офф, но и выступить достойно. Не вылететь в первом раунде, а пройти как можно дальше. Плей-офф непредсказуемый, там можно обыгрывать любые команды», — цитирует Жамнова «РБ Спорт».

Олимпийский чемпион Альбервиля подчеркнул, что также задача «Спартака» состоит в том, чтобы побеждать и приносить радость болельщикам, а также показывать красивый хоккей.

«Помимо этого, многое будет решать игровая дисциплина, о чём я сказал ребятам на первом собрании. Главное, чтобы в команде был хороший микроклимат и больше позитива», — добавил Жамнов.

«Спартак» в сезоне-2022/23 занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в кубковую стадию чемпионата. 52-летний Жамнов был в марте назначен на пост главного тренера красно-белых.

«Спартак» в стартовом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября.

Ранее нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал, что многому учится на тренировках под руководством Жамнова.