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Голдобин признался, что ему интересно работать под руководством Жамнова в «Спартаке»

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Нападающий хоккейного «Спартака» Николай Голдобин рассказал, что многому учится на тренировках под руководством главного тренера Алексея Жамнова.
Голдобин признался, что ему интересно работать под руководством Жамнова в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Под руководством Жамнова работать интересно. Главное — не ошибаться. «Наручников» на мне никогда не было. Если ты на себя их надеваешь, то можешь распрощаться со своей игрой, потому что с детства люди не меняются», — цитирует Голдобина «РБ Спорт».

По его словам, Жамнов и Алексей Ковалёв — легенды российского хоккея и хорошие тренеры, которые раньше работали в разных местах.

«Они говорят много интересных вещей, я многому у них учусь. В игре всё увидим. Я уже привык к давлению. Наши фанаты и многие другие болельщики ждут выстрела от команды. Думаю, мы не оплошаем», — добавил Голдобин.

«Спартак» в сезоне-2022/23 занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в кубковую стадию чемпионата. 52-летний Жамнов в марте был назначен на пост главного тренера красно-белых.

«Спартак» в стартовом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября.

Ранее сообщалось, что ХК «Спартак» победил «Динамо» в товарищеском матче.

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