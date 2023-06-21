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Стоимость самых дешёвых билетов на первый матч Месси за «Интер Майами» превысила $1000

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Аргентинский нападающий Лионель Месси может дебютировать в составе «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским клубом «Крус Асуль» в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.
Стоимость самых дешёвых билетов на первый матч Месси за «Интер Майами» превысила $1000
  • AP

По информации Daily Star, стоимость самого дешёвого билета превысила $1000, VIP-билеты стоят от $10 тыс.

До объявления подписания Месси билеты были доступны за $22, а некоторые VIP‑предложения продавались за $49.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит состав к приезду Месси.

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