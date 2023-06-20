Президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит состав к приезду Месси

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о планах команды в летнее трансферное окно.

«Мы готовили наш состав к приезду Месси, поэтому мы заложили огромную свободу действий. Во время летнего трансферного окна мы подпишем новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди», — цитирует Маса Goal.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее Неймар заявил, что переход Месси в «Интер Майами» повысит интерес к лиге MLS.