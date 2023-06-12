Неймар: уверен, что Месси изменит MLS — лига станет намного популярнее

Нападающий ПСЖ Неймар считает, что переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами» повысит интерес к лиге MLS.

«Я убеждён, что Лео изменит лигу в США. Я верю, что чемпионат станет намного популярнее. Так что им всем нужно воспользоваться такой возможностью и просто наслаждаться его игрой», — приводит слова Неймара NBA Brazil.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее сообщалось, что Месси на несколько часов задержали в аэропорту по прилёте в Китай.