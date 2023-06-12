Sport: Месси на несколько часов задержали в аэропорту по прилёте в Китай
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Как сообщает Sport.es, заминка случилась из-за испанского паспорта Месси, так как в миграционной службе Китая было записано, что нападающий въедет в страну с аргентинскими документами.
По информации источника, аргентинцу пришлось дожидаться в аэропорту около двух часов, пока миграционная служба выдала ему визу.
Месси прибыл в Китай для участия в товарищеском матче с Австралией.
3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.
Ранее пресс-служба MLS отреагировала на то, что нападающий Лионель Месси подпишет контракт с «Интер Майами».