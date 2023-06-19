Зозуля: для меня Сегунда на две головы выше, чем УПЛ

Украинский нападающий «Райо Махадаонда» Роман Зозуля высказался об уровне Украинской премьер-лиги (УПЛ).

«Я играл в Сегунде четыре года, для меня она на две головы выше, чем чемпионат Украины. Сейчас эта вторая лига Испании — это уровень УПЛ. Я не беру «Шахтёр» или наши известные команды, чтобы не обижать их»,— цитирует Зозулю Sportarena.

В прошедшем сезоне победу в чемпионате Украины одержал «Шахтёр». Следом финишировали «Днепр» и «Заря».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче телеправ клубам УПЛ.