Юрист: разводить огонь для шашлыка нельзя ближе чем в 100 м от хвойных деревьев

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, что в майские праздники многие россияне открывают дачный сезон. Как добавил эксперт, выезд на природу зачастую сопровождается жаркой шашлыков и сжиганием прошлогодней листвы и мусора.

Однако разводить огонь можно только на определённом расстоянии от дачных построек, нарушителям правил противопожарной безопасности грозит штраф, напомнил собеседник RT.

«В прошлом году требования к приготовлению еды на огне и к использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном участке были значительно упрощены. Теперь приготовить еду на открытом огне или углях в том случае, если используется мангал, барбекю, шашлычница или печь, можно на расстоянии 5 м от постройки», — пояснил юрист.

Причём, по его словам, неважно, изготовлено приспособление промышленным способом или является самодельным.

«Нет ограничений также по весу, размеру, виду подобного оборудования. Эти нововведения учитывают сравнительно небольшие размеры большинства приусадебных участков россиян — от 4 до 6 соток. Не стоит забывать, что вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов», — добавил специалист.

Он пояснил, что сжигать мусор, листву и сухие остатки на открытой местности можно на расстоянии 15 м от жилых построек.

«Если же используется негорючая ёмкость, то расстояние уже вдвое меньше — до 7,5 м. Однако следует соблюдать необходимые меры предосторожности: учитывать скорость ветра, и если он сильный, то от разжигания огня лучше воздержаться, а также не оставлять у огня без присмотра детей и не поручать им следить за огнём. Есть смысл держать рядом садовые инструменты, а также ёмкость с водой, которую можно было бы оперативно применить в непредвиденных случаях», — посоветовал эксперт.

Учитывая раннюю весну, сухую погоду и введённый режим повышенной пожарной опасности в некоторых регионах, необходимо учитывать и другие правила при разведении огня на дачном участке, предупредил он.

«Так, разводить огонь для жарки шашлыка нельзя ближе чем в 100 м от хвойных деревьев и ближе 30 м — от лиственных. Нельзя разводить огонь, если мангал неисправен, прогорел и весь в дырках. Если скорость ветра превышает 5 м/с, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 м/с, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, Соловьёв предупредил, что в 2022 году существенно выросли штрафы за разведение огня в неположенных местах.

«За нарушение противопожарных правил теперь предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Если жарить шашлык там, где действует противопожарный режим, то штраф может составить от 10 до 20 тыс. рублей. Если в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар, уничтожено имущество или нанесён лёгкий вред здоровью человека, нарушителю грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. А если последствия пожара будут ещё более серьёзными, виновника могут привлечь к уголовной ответственности», — заключил юрист.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Филатова рассказала в беседе с RT, как подготовиться к пикнику на майских праздниках.