В Роскачестве дали советы по подготовке к пикнику на майских праздниках

Эксперт Роскачества Наталья Филатова рассказала в беседе с RT, как подготовиться к пикнику на майских праздниках.

«У вас должно быть достаточное количество воды (норма на одного человека в день — от полутора литров). Можно также заварить в термосе чай с лимоном, приготовить компот или ягодный морс. Сладкие газированные напитки, как правило, не утоляют жажду, а, наоборот, от них ещё больше захочется пить. Для пикника на природе лучше сложить все продукты в сумку-холодильник», — отметила она.

По её словам, сумка может быть с аккумуляторами холода или без них — от этих характеристик зависит время, на протяжении которого сумка поддерживает более низкую температуру внутри, чем температура окружающей среды.

«Холода в сумке со слабой защитой хватит примерно на полтора-два часа, аккумуляторы холода увеличат это время до шести часов, а температуру снизят в среднем на 15—20 °С в сравнении с температурой окружающей среды», — рассказала специалист.

Кроме того, она посоветовала взять овощи, зелень, фрукты, которые удобно вымыть дома, промокнуть бумажным полотенцем и сложить в контейнеры.

«Отлично подойдет запечённая в духовке картошка, запечённые шампиньоны (шляпки), отварная кукуруза, орехи, сухофрукты, хлебцы, тонкий армянский лаваш — его можно дома нарезать квадратами, а на пикнике заворачивать в лаваш овощи, зелень и сыр. Если используете сумку-холодильник, то можно взять твёрдый, рассольный или копчёный сыр — нарезать и сложить в контейнер или завернуть в фольгу, поместить в пакет», — посоветовала собеседница RT.

При этом она подчеркнула, что с собой не рекомендуется брать молочные продукты, салаты с майонезом, плохо прожаренное мясо, кондитерские изделия с кремом.

«Все эти продукты служат питательной средой для болезнетворных микробов. Не забудьте салфетки — влажные антибактериальные и обычные бумажные, одноразовую посуду. Если есть место в машине, можно взять воду для мытья рук в канистре», — добавила Филатова.

Если вы покупаете готовый шашлык, его состав должен быть максимально простым — ищите приближенный к тому, как маринуете вы.

«Перед покупкой посмотрите на дату изготовления. Если вы не собираетесь готовить мясо в день покупки, то не берите шашлык в белых соусах. Куски мяса должны быть однородные как по массе, так и по размеру. Если внутри куски большие, их придётся нарезать, чтобы они лучше прожарились на углях. Держите шашлык в холодильнике. Если нужно долго везти — лучше положите в термопакет или сумку-холодильник. Всегда хорошо прожаривайте шашлык. Бактерии и микроорганизмы погибают при высоких температурах», — заключила эксперт.

Ранее председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе.