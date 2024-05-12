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Трамп заявил, что в случае победы на выборах закроет южную границу США

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах закроет южную границу.

Об этом информирует РИА Новости.

«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что положит конец потоку мигрантов из Мексики, а находящихся на американской территории нелегалов отправит «туда, где им самое место».

Также  Трамп заявил, что Соединённым Штатам грозит беда, если действующий американский лидер Джо Байден победит на выборах в ноябре.

При этом Байден отметил, что президентская гонка складывается в его пользу.

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