Трамп заявил, что в случае победы на выборах закроет южную границу США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах закроет южную границу.

Об этом информирует РИА Новости.

«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что положит конец потоку мигрантов из Мексики, а находящихся на американской территории нелегалов отправит «туда, где им самое место».

Также Трамп заявил, что Соединённым Штатам грозит беда, если действующий американский лидер Джо Байден победит на выборах в ноябре.

При этом Байден отметил, что президентская гонка складывается в его пользу.