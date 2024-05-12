Малюська назвал несколько миллиардов евро от замороженных активов России почти ничем
С таким заявлением в интервью Politico выступил министр юстиции Украины Денис Малюська.
«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто», — сказал он.
По словам чиновника, Украине нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть в конфликте.
Ранее в Госдепе заявили, что США пока нечего объявить о решениях по активам России.
При этом постпреды стран ЕС согласовали изъятие доходов от российских активов.