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Малюська назвал несколько миллиардов евро от замороженных активов России почти ничем

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Несколько миллиардов евро с доходов от замороженных активов России, которые ЕС планирует направить на военные нужды Киева, являются "почти ничем"

С таким заявлением в интервью Politico выступил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто», — сказал он.

По словам чиновника, Украине нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть в конфликте.

Ранее в Госдепе заявили, что США пока нечего объявить о решениях по активам России.

При этом постпреды стран ЕС согласовали изъятие доходов от российских активов.

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