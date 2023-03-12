Узнать больше

Sky Sports: руководство «Интера» сообщило Индзаги, что не планирует его увольнять

Короткая ссылка
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не рискует потерять свой пост в итальянском клубе.

Руководство нерадзурри встретилось с итальянским специалистом и сообщило, что его позициям ничего не угрожает, сообщает Sky Sports.

Миланский клуб потерпел поражение в двух из трёх последних матчей в Серии А, уступив «Специи» (1:2), «Болонье» (0:1) и победив «Лечче» (2:0). 

12 марта стало известно, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может продолжить карьеру в чемпионате Италии и возглавить «Интер» или «Ювентус» летом.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что итальянский клуб сможет выиграть Серию А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить