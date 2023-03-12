Sky Sports: руководство «Интера» сообщило Индзаги, что не планирует его увольнять

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не рискует потерять свой пост в итальянском клубе.

Руководство нерадзурри встретилось с итальянским специалистом и сообщило, что его позициям ничего не угрожает, сообщает Sky Sports.

Миланский клуб потерпел поражение в двух из трёх последних матчей в Серии А, уступив «Специи» (1:2), «Болонье» (0:1) и победив «Лечче» (2:0).

12 марта стало известно, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может продолжить карьеру в чемпионате Италии и возглавить «Интер» или «Ювентус» летом.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что итальянский клуб сможет выиграть Серию А.