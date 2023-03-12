Источник: Конте может возглавить «Интер» или «Ювентус» летом

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может продолжить карьеру в Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, специалист хочет снова попробовать свои силы в Италии. Отмечается, что он готов пойти на понижение зарплаты. В его услугах заинтересованы «Интер» и «Ювентус».

9 марта «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:0). В первой игре победу одержал «Милан» (1:0). Таким образом, «шпоры» вылетели с турнира.

Ранее Конте признал, что может быть уволен из «Тоттенхэма» до завершения сезона.