Узнать больше

Источник: Конте может возглавить «Интер» или «Ювентус» летом

Короткая ссылка
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может продолжить карьеру в Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, специалист хочет снова попробовать свои силы в Италии.  Отмечается, что он готов пойти на понижение зарплаты. В его услугах заинтересованы «Интер» и «Ювентус».

9 марта «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:0). В первой игре победу одержал «Милан» (1:0). Таким образом, «шпоры» вылетели с турнира.

Ранее Конте признал, что может быть уволен из «Тоттенхэма» до завершения сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить