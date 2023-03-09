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Конте признал, что может быть уволен из «Тоттенхэма» до завершения сезона

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признал, что может быть уволен со своего поста до окончания сезона.
Конте признал, что может быть уволен из «Тоттенхэма» до завершения сезона
  • AP
  • © Jon Super

«У меня контракт с «Тоттенхэмом», по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше. Посмотрим — меня могут уволить ещё до окончания сезона. Возможно, ожидания были выше, и они могут быть разочарованы?

Для тренера самое главное — работать и поднимать планку. В этом году мы изо всех сил пытаемся сделать это», — приводит слова Конте The Guardian.

9 марта «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:0). В первой игре победу одержал «Милан» (1:0). Таким образом, «шпоры» вылетели с турнира.

Ранее сообщалось, что Конте полноценно вернулся к работе в «Тоттенхэме» после операции.

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