Конте признал, что может быть уволен из «Тоттенхэма» до завершения сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признал, что может быть уволен со своего поста до окончания сезона.

«У меня контракт с «Тоттенхэмом», по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше. Посмотрим — меня могут уволить ещё до окончания сезона. Возможно, ожидания были выше, и они могут быть разочарованы?

Для тренера самое главное — работать и поднимать планку. В этом году мы изо всех сил пытаемся сделать это», — приводит слова Конте The Guardian.

9 марта «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:0). В первой игре победу одержал «Милан» (1:0). Таким образом, «шпоры» вылетели с турнира.

Ранее сообщалось, что Конте полноценно вернулся к работе в «Тоттенхэме» после операции.