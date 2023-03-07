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Конте сообщил, что полноценно вернулся к работе в «Тоттенхэме» после операции

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что полноценно вернулся к работе после операции.
Конте сообщил, что полноценно вернулся к работе в «Тоттенхэме» после операции
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Davidson

«Я чувствую себя хорошо. Было трудно оставаться вдали от «Тоттенхэма», от рабочей среды, игроков и персонала. Это был непростой период. Это был первый и, надеюсь, последний раз. Было очень тяжело смотреть матчи со стороны. Присутствовать во время игр для тренера очень важно», — приводит слова Конте пресс-служба клуба.

1 февраля Конте попал в больницу, где перенёс операцию по удалению желчного пузыря.

Позднее он вернулся к работе, но затем снова был вынужден пропустить матчи, для того чтобы полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

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