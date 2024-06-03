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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве соседа из ружья через глазок двери

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В Московской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа из ружья через глазок двери. Преступление было совершено в Реутове.
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве соседа из ружья через глазок двери
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

«В Реутове задержан местный житель, подозреваемый в убийстве мужчины в апреле этого года», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, тело мужчины с огнестрельным ранением груди было найдено 2 апреля в одной из квартир в Реутове. Входная дверь была закрыта изнутри, но в ней имелось пулевое отверстие.

Отрабатывались все возможные версии убийства, на причастность проверяли несколько человек. Установлено, что выстрел произвели из ружья, имеющего ствол типа «Ланкастер».

«Следователи запросили сведения о собственниках данного оружия в лицензионной организации, и оказалось, что один из них проживает в соседней квартире, расположенной этажом выше», — отметили в ведомстве.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, он хотел только напугать соседа выстрелом.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что погибший жил в квартире, где его убили, только два дня.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования убийства 17-летней девушки, произошедшего в ночь на 25 мая в Самарской области.

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