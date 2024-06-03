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Меркурис: ВСУ попали в окружение в Волчанске, им некуда бежать

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Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что украинские военные попали в окружение в Волчанске.
Меркурис: ВСУ попали в окружение в Волчанске, им некуда бежать
  • AP

«Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать», — отметил он.

Меркурис выразил мнение, что украинские военные могут отчаянно сопротивляться, но без нормального снабжения ВСУ будут полностью подавлены тут.

Он отметил, что российские войска в Волчанске контролируют небо и большую часть дорог, ведущих в город.

«Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию», — указал он.

Ранее «Военная хроника» проанализировала созданную спутниками тепловую карту ударов в Волчанске.

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