Меркурис: ВСУ попали в окружение в Волчанске, им некуда бежать

Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что украинские военные попали в окружение в Волчанске.

«Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать», — отметил он.

Меркурис выразил мнение, что украинские военные могут отчаянно сопротивляться, но без нормального снабжения ВСУ будут полностью подавлены тут.

Он отметил, что российские войска в Волчанске контролируют небо и большую часть дорог, ведущих в город.

«Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию», — указал он.

Ранее «Военная хроника» проанализировала созданную спутниками тепловую карту ударов в Волчанске.