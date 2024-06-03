Меркурис: ВСУ попали в окружение в Волчанске, им некуда бежать
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«Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать», — отметил он.
Меркурис выразил мнение, что украинские военные могут отчаянно сопротивляться, но без нормального снабжения ВСУ будут полностью подавлены тут.
Он отметил, что российские войска в Волчанске контролируют небо и большую часть дорог, ведущих в город.
«Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию», — указал он.
Ранее «Военная хроника» проанализировала созданную спутниками тепловую карту ударов в Волчанске.