«Военная хроника» проанализировала тепловую карту ударов в Волчанске
- РИА Новости
«Волчанск, тепловая карта ударов. Снимки спутников NASA, фиксирующих пожары, позволяют убедиться, что бои идут по всему городу, но огонь не смещается с южных окраин, куда ВСУ выходили после первых дней наступления группировки «Север», — говорится в материале.
Отмечается, что обстановка на этом направлении продолжает оставаться сложной, украинская армия «тянет резервы, теряет их и тянет снова».
«По мере прибытия некоторых подразделений огонь начинает уплотняться, и интенсивность прилётов растёт», — добавляется в анализе.
Ранее «Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь реку Волчью.