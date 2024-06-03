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«Военная хроника» проанализировала тепловую карту ударов в Волчанске

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«Военная хроника» проанализировала созданную спутниками тепловую карту ударов в Волчанске.
«Военная хроника» проанализировала тепловую карту ударов в Волчанске
  • РИА Новости

«Волчанск, тепловая карта ударов. Снимки спутников NASA, фиксирующих пожары, позволяют убедиться, что бои идут по всему городу, но огонь не смещается с южных окраин, куда ВСУ выходили после первых дней наступления группировки «Север», — говорится в материале.

Отмечается, что обстановка на этом направлении продолжает оставаться сложной, украинская армия «тянет резервы, теряет их и тянет снова».

«По мере прибытия некоторых подразделений огонь начинает уплотняться, и интенсивность прилётов растёт», — добавляется в анализе.

Ранее «Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь реку Волчью.

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