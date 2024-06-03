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В Финляндии в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала

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Власти Финляндии вскоре рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, проходящего по финской и российской территории, указывает общественный вещатель Yle со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена.
В Финляндии в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что вопрос об открытии канала, возможно, будет решён в ближайшем будущем.

По его словам, действующие ограничения на пересечение границы с Россией будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала.

Уточняется, что в начале 2024 года властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озёрную систему Саймы.

Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе с Россией.

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