Власти Финляндии вскоре рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, проходящего по финской и российской территории, указывает общественный вещатель Yle со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена.

«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что вопрос об открытии канала, возможно, будет решён в ближайшем будущем.

По его словам, действующие ограничения на пересечение границы с Россией будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала.

Уточняется, что в начале 2024 года властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озёрную систему Саймы.

Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе с Россией.