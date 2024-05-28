В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала «миграционный кризис»

В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала так называемый миграционный кризис на границе с Россией.

«В действительности «миграционный кризис» спровоцирован самими властями Финляндии», — об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, обострению обстановки на границе с Финляндией предшествовали шаги Хельсинки по закрытию в конце 2023 года пунктов пропуска и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось якобы умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны Евросоюза.

Он отметил, что перед этой ситуацией в западных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Хельсинки готов активно предоставлять убежище всем иностранцам.

«Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии», — сказал Кулишов.

Кроме того, добавил он, из-за введения Финляндией ограничений на пересечение границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России.

«На момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска «Райа-Йоосеппи — Лотта» [это] привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед «закрытыми европейскими воротами» в суровых зимних условиях», — уточнил Кулишов.

При этом он подчеркнул, что российская сторона оказала необходимое содействие иностранцам по возвращению в свои страны. Благодаря этому ситуация стабилизировалась и удалось не допустить роста количества нарушений государственной границы.

В ноябре 2023 года в Кремле отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают все служебные инструкции.