Главный тренер сборной Хорватии назвал великой победу над Бразилией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Бразилии.

«Это великая победа, мы играли очень умно тактически. Горжусь командой, которая не сдалась, пропустив гол от Бразилии. Это второй чемпионат мира подряд, на котором мы выходим в полуфинал. Такая маленькая страна, но мы доказываем, что можем побеждать фаворитов и способны на многое», — цитирует Далича ТАСС.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.