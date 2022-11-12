Фёдоров: хоккеисты ЦСКА думали, что обыграют «Спартак», не прикладывая усилий

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком».

«Игроки ЦСКА думали, что обыграют «Спартак», не прикладывая усилий. Поэтому шайба не шла в ворота даже при том количестве моментов, которые мы создали. В этом корень зла», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых шайбы забросили Фил Вароне (10-я минута) и Матвей Заседа (51-я). У армейцев отличился Павел Карнаухов (31-я).

ЦСКА с 39 очками занимает третье место в Западной конференции. «Спартак» с 29 очками располагается на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что руководство хоккейного клуба «Спартак» приняло решение прекратить сотрудничество с тренером Борисом Мироновым.