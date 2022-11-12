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Фёдоров: хоккеисты ЦСКА думали, что обыграют «Спартак», не прикладывая усилий

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком».

«Игроки ЦСКА думали, что обыграют «Спартак», не прикладывая усилий. Поэтому шайба не шла в ворота даже при том количестве моментов, которые мы создали. В этом корень зла», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых шайбы забросили Фил Вароне (10-я минута) и Матвей Заседа (51-я). У армейцев отличился Павел Карнаухов (31-я).

ЦСКА с 39 очками занимает третье место в Западной конференции. «Спартак» с 29 очками располагается на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что руководство хоккейного клуба «Спартак» приняло решение прекратить сотрудничество с тренером Борисом Мироновым.

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