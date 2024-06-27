Россиянам посоветовали в жару отдавать предпочтение лёгким блюдам

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов дал в беседе с RT советы по питанию в жару.

«Отдавайте предпочтение лёгким блюдам: овощные салаты, холодные супы (окрошка, гаспачо), фрукты, рыба, морепродукты. Старайтесь придерживаться дробного питания — употреблять пищу чаще (4—5 раз в день), но небольшими порциями, чтобы не перегружать организм. Жирная пища дольше переваривается и создаёт дополнительную нагрузку, поэтому лучше пересмотреть свой рацион», — подчеркнул эксперт.

По его словам, необходимо включить в рацион питания больше овощей и фруктов.

«Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которая нормализует пищеварение. Не забывайте о белке (нежирное мясо, птица, рыба, бобовые), он нужен для поддержания сил», — пояснил специалист.

Он напомнил, что в среднем воды требуется 30 мл на 1 кг веса, но в жару потребность в жидкости возрастает.

«Прислушивайтесь к организму: жажда — главный сигнал. Пейте воду, даже если вам кажется, что вы не хотите. Безусловно, лучше пить чистую воду, но допускается пить несладкие морсы, компоты, зелёный чай. Также нужно пить слабоминерализованную газированную воду, позволяющую восстанавливать электролитический баланс. В жару человек теряет значительное количество минеральных веществ с потом», — рассказал Куликов.

По его мнению, потребление сладких газировок, кофе и алкоголя лучше ограничить.

«Не забывайте, что в жару особенно важно следить за свежестью продуктов и гигиеной. Тщательно мойте руки перед едой и продукты перед употреблением», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о сильной жаре в Москве в выходные дни.