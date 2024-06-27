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Вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 «Кратово»

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В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) заявили о повреждении поезда на подмосковной станции МЦД-3.
Вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 «Кратово»
  • РИА Новости

«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда — Крюково из-за остановки состава по техническим причинам... Поезд будет убран вспомогательным локомотивом», — говорится в Telegram ЦППК.

Уточняется, что все пассажиры сразу же покинули состав и вышли на платформу. 

ЦППК совместно с производителем поезда проведёт внутреннюю проверку по факту произошедшего.

Вместе с этим в местных группах пишут, что причиной ЧП стало то, что вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 «Кратово». Пользователи публикуют видео повреждённого поезда.

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