В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) заявили о повреждении поезда на подмосковной станции МЦД-3.

«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда — Крюково из-за остановки состава по техническим причинам... Поезд будет убран вспомогательным локомотивом», — говорится в Telegram ЦППК.

Уточняется, что все пассажиры сразу же покинули состав и вышли на платформу.

ЦППК совместно с производителем поезда проведёт внутреннюю проверку по факту произошедшего.

Вместе с этим в местных группах пишут, что причиной ЧП стало то, что вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 «Кратово». Пользователи публикуют видео повреждённого поезда.