Вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 «Кратово»
- РИА Новости
«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда — Крюково из-за остановки состава по техническим причинам... Поезд будет убран вспомогательным локомотивом», — говорится в Telegram ЦППК.
Уточняется, что все пассажиры сразу же покинули состав и вышли на платформу.
ЦППК совместно с производителем поезда проведёт внутреннюю проверку по факту произошедшего.
Вместе с этим в местных группах пишут, что причиной ЧП стало то, что вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 «Кратово». Пользователи публикуют видео повреждённого поезда.