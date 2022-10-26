Юран: сборной России не нужно останавливаться на одной Боснии

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.

«Сборной России не нужно останавливаться на одной Боснии. Есть много азиатских и латинских стран. Надо договариваться и решать вопросы. Думаю, товарищеские матчи будут», — цитирует Юрана «Чемпионат».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее известный российский тренер Гаджи Гаджиев назвал страны, с которыми могла бы сыграть сборная России по футболу.