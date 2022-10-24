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Хусаинов: защитник «Сочи» Мещанинов не заслужил даже жёлтой карточки в матче с «Зенитом»

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о спорном эпизоде с удалением защитника «Сочи» Артёма Мещанинова в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Хусаинов: защитник «Сочи» Мещанинов не заслужил даже жёлтой карточки в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Абсолютно рядовое нарушение правил, которое часто случается на любом участке поля. Не заслуживает даже жёлтой карточки. Мяч ещё неизвестно чей был бы, они бегут на одной линии», — цитирует Хусаинова «Матч ТВ».

По его словам, в ситуации есть нюанс: игрок сочинского клуба уже сравнялся с бразильцем перед штрафной, в которой можно было обойтись без фола.

26-летний защитник был удалён на 20-й минуте игры после нарушения на Малкоме рядом со штрафной площадью «Сочи».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. «Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, почему петербургский клуб играет лучше со столичными командами.

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