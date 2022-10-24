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Аршавин: «Зенит» лучше играет с сильными соперниками

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, почему петербургский клуб играет лучше со столичными командами.
Аршавин: «Зенит» лучше играет с сильными соперниками
  • РИА Новости

«Так или иначе, за последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает. А что касается Москвы — игроки «Зенита» не то чтобы по-особому настраиваются на столичные команды, но более сконцентрированно подходят к играм с любыми сильными соперниками», — цитирует Аршавина Sport24.

Он также подчеркнул, что в других играх подопечные Сергея Семака позволяют себе не до конца настроиться. По его словам, с равными соперниками «Зенит» выступает дисциплинированно.

Петербургская команда с 33 очками лидирует в чемпионате, столичный «Спартак» занимает второе место (26), у ЦСКА (25) — третье.

Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между сине-бело-голубыми и «Сочи» пройдёт 24 октября в 20:00 мск на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Аршавин расссказал о своём сыне Арсении, который тренируется в академии «Спартака».

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