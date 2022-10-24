Хави: Дембеле решил исход матча с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетиком» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Мы предполагали, что матч будет быстрым и интенсивным, что соперник станет высоко прессинговать, поэтому выпустили дополнительного игрока в центр поля, тем самым обеспечив себе преимущество. Дембеле был хорош, он решил исход матча», — цитирует Хави Marca.

Встреча на стадионе «Камп Ноу» завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В составе «Барселоны» забитыми мячами отметились Усман Дембеле (12-я минута), Серхи Роберто (18-я), Роберт Левандовски (22-я) и Ферран Торрес (73-я).

После 11 туров «Барселона» имеет в своём активе 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетик» с 18 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» нанёс поражение «Бетису» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.