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Абубакар Нурмагомедов считает, что Махачев сможет победить Оливейру 

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов оценил шансы своего соотечественника Ислама Махачева в поединке с Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

«Молюсь, чтобы сегодня Махачев забрал пояс. Я знаю многих ребят, которых Ислам «душил», загонял, — это топовые борцы. Они были больше него, я имена называть не буду. Всё, что происходит в спортзале, остаётся в спортзале», — заявил Нурмагомедов после боя. 

Российский боец подчеркнул, что не видит, за счёт чего Оливейра будет доминировать.

«Чувствую, что Ислам его просто переедет. Буду переживать за него всем сердцем», — добавил Нурмагомедов.

Махачев 22 октября проведёт титульный бой в лёгком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) против бразильца Чарльза Оливейры.

Ранее сообщалось, что тренер Махачева переболел коронавирусом перед боем россиянина с Оливейрой.

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