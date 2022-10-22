Абубакар Нурмагомедов считает, что Махачев сможет победить Оливейру
«Молюсь, чтобы сегодня Махачев забрал пояс. Я знаю многих ребят, которых Ислам «душил», загонял, — это топовые борцы. Они были больше него, я имена называть не буду. Всё, что происходит в спортзале, остаётся в спортзале», — заявил Нурмагомедов после боя.
Российский боец подчеркнул, что не видит, за счёт чего Оливейра будет доминировать.
«Чувствую, что Ислам его просто переедет. Буду переживать за него всем сердцем», — добавил Нурмагомедов.
Махачев 22 октября проведёт титульный бой в лёгком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) против бразильца Чарльза Оливейры.
Ранее сообщалось, что тренер Махачева переболел коронавирусом перед боем россиянина с Оливейрой.