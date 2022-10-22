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Тренер Махачева переболел коронавирусом перед боем россиянина с Оливейрой

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В команде Ислама Махачева сообщили, что тренер российского бойца Хавьер Мендес перенёс коронавирусную инфекцию.
Тренер Махачева переболел коронавирусом перед боем россиянина с Оливейрой
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мендес болел коронавирусом. В последний день перед выездом на турнир он выздоровел и сдал отрицательный тест», — цитирует представителя команды ТАСС.

Махачев 22 октября в лёгком весе проведёт титульный бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в Абу-Даби (ОАЭ) против бразильца Чарльза Оливейры.

Ранее сообщалось, что Махачев и Оливейра уложились в вес перед поединком на турнире UFC 280.

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