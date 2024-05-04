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В Москве отменён концерт барда Никитина, который планировался по случаю 80-летия

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В Москве отменён концерт барда Сергея Никитина, сообщил Центр авторской песни (ЦАП). Его выступление планировалось провести 13 июня по случаю 80-летия барда. Теперь центр предлагает сдать билеты.
В Москве отменён концерт барда Никитина, который планировался по случаю 80-летия
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — говорится в афише.

В беседе с «Подъёмом» представитель центра и организатор концерта Ирина Алексеева сообщила, что концерт отменили из-за плохого самочувствия Татьяны Никитиной.

«Информация прошла от самого Сергея вчера, я с ним лично разговаривала. Он сказал, что Татьяна плохо себя чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные, как не знаю что», — сказали изданию.

Вместе с этим Telegram-канал отмечает, что бардов ранее обвинили в участии в фестивале в Черногории, где также должны выступить иноагенты, замеченные в поддержке Украины. Никитины после этого отказались от участия в фестивале, говорится в сообщении.

Как напоминает РБК, Сергей и Татьяна Никитины исполнили песни «Я спросил у ясеня» в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Александра, Александра» в «Москва слезам не верит».

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