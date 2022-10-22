Sky Sport: МЮ пока не собирается расторгать контракт с Роналду

В «Манчестер Юнайтед» пока не собираются расторгать контракт с нападающим команды Криштиану Роналду.

Клуб из Манчестера не рассматривает вопрос о расторжении контракта с 37-летним португальцем, об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

19 октября в конце встречи между МЮ и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в раздевалку, так и не выйдя на поле.

По информации Manchester Evening News, форвард посетил тренировку молодёжной команды «Манчестер Юнайтед», после чего он заявил, что будет заниматься индивидуальной физической подготовкой с тренерами.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший игрок МЮ Андрей Канчельскис прокомментировал отстранение Роналду от тренировок с основной командой.