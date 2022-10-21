Канчельскис: не считаю поведение Роналду достойным для мировой звезды

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отстранение игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду от тренировок с основной командой.

«Не считаю это поведением, достойным для мировой звезды... Ему дали заслуженное наказание... Я думаю, что с ним попрощаются, или найдут способ, как бы с ним расстаться», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 19 октября в конце матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» Роналду покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение, так и не выйдя на поле. Нападающий забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд», не зайдя в раздевалку после встречи.

В результате главный тренер МЮ Эрик тен Хаг исключил португальца из заявки на игру 13-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится 22 октября.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч».