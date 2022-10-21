Узнать больше

Канчельскис: не считаю поведение Роналду достойным для мировой звезды

Короткая ссылка
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отстранение игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду от тренировок с основной командой.
Канчельскис: не считаю поведение Роналду достойным для мировой звезды
  • РИА Новости

«Не считаю это поведением, достойным для мировой звезды... Ему дали заслуженное наказание... Я думаю, что с ним попрощаются, или найдут способ, как бы с ним расстаться», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 19 октября в конце матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» Роналду покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение, так и не выйдя на поле. Нападающий забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд», не зайдя в раздевалку после встречи.

В результате главный тренер МЮ Эрик тен Хаг исключил португальца из заявки на игру 13-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится 22 октября.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить