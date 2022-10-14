Черчесов: «Ференцварош» подошёл к матчу ЛЕ с «Црвеной Звездой» с положительными эмоциями

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как венгерский клуб готовился к матчу с сербской «Црвеной Звездой» в Лиге Европы УЕФА.

«Перед приездом «Црвены Звезды» мы одержали победу над «Дебреценом» в чемпионате Венгрии, что, безусловно, добавило положительных эмоций. Так что в четверг ребята вышли на поле максимально заряженными, не жалели себя при переполненных трибунах», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, встреча получилась очень эмоциональной и насыщенной событиями.

«В Белграде мы уступили со счетом 1:4, после чего провели серьезный разбор полетов. На ответную игру настроились по полной программе — и это притом, что из-за травм не смогли до конца укомплектовать скамейку запасных», — добавил Черчесов.

Встреча на стадионе «Групама Арена» в Будапеште завершилась со счётом 2:1 в пользу венгерского клуба. «Ференцварош» в матче пятого тура 27 октября примет французский «Монако».

«Ференцварош» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» с тремя очками опустилась на последнюю, четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.