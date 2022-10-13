Дуймович: бан сборной России и клубов в Европе — это перебор и лицемерие

Бывший футболист «Динамо» Томислав Дуймович высказался об отстранении российских команд.

«Бан сборной России и клубов в Европе — это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит», — цитирует Дуймовича «Матч ТВ».

Он добавил, что отстранение российских команд на такой долгий срок — это беспредел.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее глава УЕФА объяснил, почему Белоруссию допустили до квалификации Евро-2024.