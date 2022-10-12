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Глава УЕФА объяснил, почему Белоруссию допустили до квалификации Евро-2024

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объяснил решение допустить Белоруссию к квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Глава УЕФА объяснил, почему Белоруссию допустили до квалификации Евро-2024
  • Gettyimages.ru

«Требовать: «Выкиньте всех!» — это популизм. Сейчас мы не видим для этого причин. Если положение изменится, то мы будем реагировать», — цитирует Чеферина Bild.

Он добавил, что политики не должны вмешиваться в дела союза, потому что УЕФА не диктует им, как управлять страной.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Ранее футбольный союз Боснии перенёс заседание, на котором планировалось обсудить возможный матч с Россией.

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