Узнать больше

Футбольный союз Боснии перенёс заседание, на котором планировалось обсудить возможный матч с Россией

Короткая ссылка
Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс дату принятия решения по проведению товарищеского матча со сборной России.
Футбольный союз Боснии перенёс заседание, на котором планировалось обсудить возможный матч с Россией
  • Gettyimages.ru

Как сообщает официальный сайт организации, руководство перенесло заседание исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины с 10 на 31 октября.

Матч между сборными должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что против проведения матча с Россией выступили ведущие игроки боснийской сборной — Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее в Киргизии рассказали, когда может пройти вторая игра со сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить