Футбольный союз Боснии перенёс заседание, на котором планировалось обсудить возможный матч с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс дату принятия решения по проведению товарищеского матча со сборной России.

Как сообщает официальный сайт организации, руководство перенесло заседание исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины с 10 на 31 октября.

Матч между сборными должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что против проведения матча с Россией выступили ведущие игроки боснийской сборной — Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее в Киргизии рассказали, когда может пройти вторая игра со сборной России по футболу.