В Киргизии рассказали, когда может пройти вторая игра с Россией

Вторая игра между сборными России и Киргизии может пройти в феврале-марте 2023 года.

«Игра планируется на следующий год, и всё будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договорённость, матч планируется провести в Москве, по датам — где-то конец февраля — март. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет, скорее всего, после Нового года», — приводит заявление Кыргызского футбольного союза «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Карпина 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграли команду Киргизии (2:1).

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее агент футболиста сборной Ирана рассказал, будет ли его клиент играть с Россией.