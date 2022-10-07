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Агент футболиста сборной Ирана рассказал, будет ли его клиент играть с Россией

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Агент Харис Скендерович рассказал, что форвард Саман Годдос может не принять участие в матче с Россией только в случае запрета со стороны клуба.
Агент футболиста сборной Ирана рассказал, будет ли его клиент играть с Россией
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«Я верю, что футболисты хотят только выходить на поле и фокусироваться на предстоящих матчах, и что им нет дела до политики. Другое дело, что клубы могут наложить запрет на подобный матч для своих игроков», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт».

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Напомним, что подопечные Карпина 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграли команду Киргизии (2:1).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Ирана.

 

 

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