Агент футболиста сборной Ирана рассказал, будет ли его клиент играть с Россией

Агент Харис Скендерович рассказал, что форвард Саман Годдос может не принять участие в матче с Россией только в случае запрета со стороны клуба.

«Я верю, что футболисты хотят только выходить на поле и фокусироваться на предстоящих матчах, и что им нет дела до политики. Другое дело, что клубы могут наложить запрет на подобный матч для своих игроков», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт».

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Напомним, что подопечные Карпина 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграли команду Киргизии (2:1).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Ирана.