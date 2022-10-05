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Дюков: матч с Ираном состоится в Тегеране или Катаре

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Ирана.
Дюков: матч с Ираном состоится в Тегеране или Катаре
  • РИА Новости

«Мы договорились, что матч должен пройти. На данный момент нет другой информации от федерации футбола Ирана. Для нас важно провести эту игру. Это сильная сборная. Она примет участие в ЧМ в Катаре. Нам важно её провести. Что касается места проведения, сложно с учётом ЧМ провести её в России, поэтому она состоится либо в Тегеране, либо в Катаре. Место проведения определим чуть позже совместно с иранской стороной», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.

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