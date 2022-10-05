Дюков: матч с Ираном состоится в Тегеране или Катаре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Ирана.

«Мы договорились, что матч должен пройти. На данный момент нет другой информации от федерации футбола Ирана. Для нас важно провести эту игру. Это сильная сборная. Она примет участие в ЧМ в Катаре. Нам важно её провести. Что касается места проведения, сложно с учётом ЧМ провести её в России, поэтому она состоится либо в Тегеране, либо в Катаре. Место проведения определим чуть позже совместно с иранской стороной», — сказал Дюков.

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