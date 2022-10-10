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Комличенко — о Сафонове: весь матч тащил, а тут такая досадная ошибка

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о выступлении голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в 12-м туре чемпионата России.
Комличенко — о Сафонове: весь матч тащил, а тут такая досадная ошибка
  • РИА Новости

«Мы играли‑то нормально. Там Сафонов — молодец, спасал всё. Оказывается, после 0:2 тоже можно вырывать победы. Ему, наверное, обидно допустить такую ошибку. Весь матч тащил, а тут такая досадная ошибка», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Он добавил, что Сафонов, Игорь Акинфеев и Сергей Песьяков — тройка сильнейших вратарей для него.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее Валерий Карпин заявил, что ругался матом на игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром».

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