Карпин заявил, что ругался матом на игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о волевой победе в матче с «Краснодаром» 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Что сказал ребятам после матча? Поздравил с победой, сказал, что мужики, с 0:2 отыгрались, проявили характер. Ну и обозвал их нехорошими словами», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» победил «Краснодар» со счётом 3:2.

В составе «Ростова» мячи забили Александр Сильянов (51-я минута), Дмитрий Полоз (59-я, пенальти), Алексей Миронов (75-я). У «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун (1-я), Джон Кордоба (31-я).

«Быки» остались в начале второго тайма в меньшинстве после удаления Кайо Панталеана (57-я).

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).