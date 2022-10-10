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Леклер поздравил Ферстаппена с чемпионским титулом «Формулы-1»

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Пилот Ferrari Шарль Леклер поздравил гонщика команды Red Bull Макса Ферстаппена с завоеванием титула чемпиона мира по итогам сезона «Формулы-1».
Леклер поздравил Ферстаппена с чемпионским титулом «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru

«Мои искренние поздравления Максу Ферстаппену с завоеванием второго титула чемпиона мира. День сложился для нас не лучшим образом. Но мы будем сражаться до конца, несмотря ни на что», — написал Леклер в соцсетях.

25-летний нидерландец стал чемпионом мира во второй раз подряд. Он оформил чемпионство после победы на Гран-при Японии.

Ранее Ферстаппен заявил, что не ожидал завоевания титула «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии.

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