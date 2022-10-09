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Ферстаппен не ожидал завоевания титула «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что не ожидал завоевания титула чемпиона мира «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии.
Ферстаппен не ожидал завоевания титула «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии
  • Gettyimages.ru

«Когда я пересёк финишную черту, то не думал, что стану чемпионом. Да, понятно, что со временем титул был всё ближе, но то, что в итоге мы победили в Японии, — настоящее безумие», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

По словам пилота, в команде не знали, что получат 100% очков за гонку.

«Мы не понимали, сколько именно очков я должен заработать, поэтому в конце гонки хотелось проехать лучший круг. Но отрыв был недостаточно безопасным для того, чтобы проводить дополнительный пит-стоп. Я рад тому, что мы уверенно провели гонку, что не было никакой суеты и стресса», — сказал он.

25-летний нидерландец стал чемпионом мира во второй раз подряд.

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Японии.

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