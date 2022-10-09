Ферстаппен выиграл Гран-при Японии

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии «Формулы-1».

Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер. Третьим финишировал Серхио Перес из Red Bull.

Семикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал пятым.

Напомним, что гонка на трассе «Сузука» была остановлена более чем на два часа после старта из-за аварии гонщика Ferrari Карлоса Сайнса. В результате пилоты не проехали запланированные 53 круга. Гонка была завершена через три часа после прогревочного круга.

Ранее пилоты «Формулы-1» раскритиковали выезд трактора на трассу Гран-при Японии.